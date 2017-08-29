Около посольства США в Кабуле произошел мощный взрыв

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Мощный взрыв прогремел неподалеку от посольства США в столице Афганистана Кабуле. В результате происшествия погиб один человек, еще восемь госпитализированы. На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, район ЧП оцеплен.

В Кабуле произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, еще восемь получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на Tolo News.

Взрыв произошел у здания банка в районе мемориала Ахмаду Шах Масуду - полевому командиру и экс-министру обороны страны. Он был убит в 2001 году. Неподалеку от места событий расположено посольство США.

Все пострадавшие были госпитализированы. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и оцепили район.