В квартире на юго-западе Москвы нашли тело архитектора из Белоруссии

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В квартире на юго-западе Москвы обнаружили тело гражданина Белоруссии, работавшего в столице архитектором. Мужчина лежал на полу на животе, из глаза у него торчал металлический стержень. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Обстоятельства его смерти выясняются.

В квартире на юго-западе столицы нашли тело архитектора из Белоруссии. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В квартире на Литовском бульваре, дом 18 на кухне обнаружено тело гражданина Белоруссии 1979 года рождения. Мужчина лежал на полу на животе, из глаза торчал металлический стержень", - сказал он.

По данным источника, мужчина работал в Москве архитектором. Тело погибшего было обнаружено его знакомым, также гражданином Белоруссии. Обстоятельства смерти архитектора выясняются. По данному факту проводится проверка.