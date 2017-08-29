"Яндекс" объяснил, куда пропал с карты Сахалин

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В сервисе "Яндекс.Карты" произошел технический сбой при обновлении сервиса, из-за которого остров Сахалин не отображался на части масштабов. Ранее СМИ связали "исчезновение" Сахалина с запуском ракеты КНДР.

"Яндекс" объяснил исчезновение острова Сахалин со своих карт технической неисправностью, связанной с обновлением сервиса, передает Газета.ru.

Компания сообщила, что уже исправила неполадки и в скором времени Сахалин появится в мобильной и веб-версии сервиса "Яндекс.Карты".

"Яндекс" поделился, что ежедневно обновляет карты, так как постоянно появляются новые дома, парки, дороги. В месяц таких изменений вносится около миллиона.

Ранее сообщалось, что сервис "Яндекс.Карты" частично перестал отображать остров Сахалин на картах. Остров появлялся, если приблизить его на 100 километров или максимально отдалить на 3000 километров. И пропадал при увеличении карты на 1000, 600 и 200 километров. При этом на спутниковой и гибридной картах сбоя не наблюдалось.

Некоторые СМИ связали неполадки с запуском ракеты КНДР по соседнему с Сахалином японскому острову Хоккаидо.