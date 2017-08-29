Железнодорожную арку Крымского моста установили на опоры

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Строители Крымского моста установили железнодорожную арку на опоры. Конструкцию весом шесть тысяч тонн подняли на 35-метровую высоту. Уникальная операция продолжалась всю ночь, были задействованы мощнейшие домкраты. За работой механизмов следили ведущие инженеры проекта. Теперь рабочим предстоит закрепить гигантскую деталь.

Новые морские ворота Керченского пролива. Первая из двух судоходных арок Крымского моста возвышается над фарватером. Тридцать пять метров над уровнем воды позволят проходить под сводами практически всем типам морских судов, передает "ТВ Центр".

Пока европейская часть России только просыпалась, в Крыму уже завершали уникальную морскую операцию. 16 мощнейших домкратов всю ночь медленно поднимали гигантскую деталь. Пять метров в час, скорость передвижения улитки. Сотни мощнейших тросов, собранных в своеобразные пряди, тянули арку несколько часов.

Это был последний этап одной из сложнейших технологических операций. Для того, чтобы перевести арку с берега и поднять её, понадобилось чуть больше двух суток. Строители готовились к этому больше года. Помогала сама природа. Едва белоснежная арка заняла своё место на опорах, в проливе усилился ветер.

"Подготовка по подъему арки началась в 19 часов. Отрыв арочного пролетного строения от плавопоры произошел в 21 час. Операция длилась порядка 14 часов, то есть операция прошла в штатном режиме, и арка находится в проектном положении. На данный момент идет установка ветровых связей, после чего будет открыто судоходство", - сообщил замдиректора по производству "Мостоотряда-1" Михаил Пиксаев.

На очереди - автомобильная арка Крымского моста. Её установят через месяц. Но технологически материковая часть России уже связана с полуостровом. Событие, которое без преувеличения можно называть историческим. Первые автомобили по 19-километровому мосту проедут в конце следующего года.

Борис Максудов, "ТВ Центр".