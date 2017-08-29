Запущенная Северной Кореей ракета могла достигнуть Гуама

Теги: В мире кндр ракета

Этой ночью Северная Корея произвела новый запуск баллистической ракеты. Впервые за всю историю испытаний, боевой носитель пролетел над территорией Японии и упал на востоке от острова Хоккайдо. Действия КНДР шокировали соседние страны. Южная Корея пригрозила дать мощный отпор Пхеньяну, не исключив военного удара. Вместе с США и Японией Сеул созвал экстренное заседание Совбеза ООН.

Тревога была объявлена утром на всей территории Японии. И она не учебная. Северокорейская ракета пролетает непосредственно над одним из крупнейших японских островов Хоккайдо. Последний раз это случилось в 2009 году, но тогда Пхеньян делал мирный запуск - выводил на орбиту свой спутник. В этот раз - ракета боевая, хоть и без ядерной боеголовки. По данным американских и южнокорейских военных, это была баллистическая ракета средней дальности, передает "ТВ Центр".

"Северная Корея осуществила пуск ракеты, способной достичь острова Гуам. Это серьёзный вызов нашим военным и союзу Южной Кореи и США. Если Северная Корея ещё раз осуществит подобную провокацию, то последует ответ от союза Южной Кореи и США. Наши военные готовы к действию", - заявил пресс-секретарь генерального штаба армии Южной Кореи Ро Джэ-чон.

Около двух часов ночи по московскому времени как раз стало известно о ракетной запуске, на электронных картах крупнейшего российского поисковика "Яндекс" пропадает остров Сахалин. Появляется только при изменении масштаба электронной карты мира.

Но жителям японских островов не до шуток. Они получают оповещение о настоящей ракетной угрозе по радио, SMS-рассылкой и через городские сирены. Услышали все, но что делать в этой ситуации, мало кто понимает.

Японское военное ведомство считает, что произошёл запуск ракеты "Хвасон-12". По баллистической траектории она пролетела над островом Хоккайдо на высоте более 500 километров и ушла на восток в акваторию Тихого океана. Упала в 1180 километрах к востоку от Хоккайдо. Считается, что максимальная дальность этого типа ракеты составляет 4 с половиной тысячи километров. То есть она способна долететь до американского острова Гуам, на котором находится крупнейшая военная база США Андерсон. Ранее Пхеньян уже предупреждал, что готов нанести удар по Гуаму, если США и их союзники не прекратят провоцировать Северную Корею. Этот запуск подтвердил технические возможности Пхеньяна. С резким осуждением, естественно, выступили Япония, Южная Корея и США. Глава японского правительства сразу же связался по телефону с Вашингтоном.

"Япония и Америка видят эту ситуацию совершенно одинаково. Запуск ракеты Северной Кореей создаёт беспрецедентную угрозу безопасности. Мы согласовали созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН, с целью оказать давление на Северную Корею. Президент Трамп заявил мне, что он на 100 процентов вместе с Японией как союзник", - отметил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Совет Безопасности соберётся во вторник в Нью-Йорке. Формулировка - "в связи с острой угрозой миру и безопасности". Последняя резолюция Совбеза по КНДР была принята 5 августа после очередных ракетных испытаний Пхеньяна. Она ужесточала экономические санкции против КНДР. Однако этот тип давления на Пхеньян, похоже, больше не работает.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".