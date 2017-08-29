Украина объявит Россию "агрессором"

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До конца этого года Украине необходимо выплатить около двух миллиардов долларов по внешним и внутренним валютным долгам. Такие данные привели в Нацбанке страны. Выделение очередного транша МВФ отложил, так как Киев не успевает принять законопроект по земельной и пенсионной реформе. Зато там разработали документ, который официально объявляет Россию страной-агрессором.

В Киеве рапортуют: законопроект о реинтеграции Донбасса практически готов. Представитель президента в Верховной раде поражает точностью - на 99,9 процента. Что стоит за неготовой одной десятой, не уточняет. Зато убеждена: главная новелла в документе присутствует, передает "ТВ Центр".

"Впервые в украинском законодательстве вводится понятие, что Россия является агрессором. Также вводится понятие "самообороны". Ведь все прекрасно понимают, что не только террористы воюют, а и Россия ввела свой контингент на временно оккупированные территории. Поэтому мы самообороняемся. И это созвучно с 51 статьей статута ООН, что позволяет нам просить летальное оборонительное оружие", - заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.

Фактов агрессии, от которой нужно обороняться, Луценко, как обычно, не приводит. Делать это украинские политики не считают нужным с самого начала. При этом Луценко, правда, замечает: войну России Киев не объявляет. Однако депутаты Верховной рады, знакомые с законопроектом, говорят, что он предусматривает признание неподконтрольных территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции". А значит, к новому витку боевых действий против части собственного народа, который на словах хотят вернуть в состав страны. Примечательно, что вопреки бравурным заявлениям Луценко, оказывается, что реальное положение дел с подготовкой ключевого для Украины закона неведомо даже тем, кто должен быть в курсе по должности.

В течение этого года контактная группа в Минске договаривалась о перемирии уже пять раз. Последнее - "хлебное" на время сбора урожая с 15 июня по 31 августа - четыре дня назад подкрепили еще одним "школьным". Но и оно уже неоднократно нарушено Киевом. Накануне президент Франции и канцлер Германии призвали Украину и Россию соблюдать договоренности. Порошенко тут же перевел все в сторону Москвы.

"Приветствую заявление лидеров Германии и Франции с настоятельным призывом, прежде всего, к президенту России, как страны-агрессора и стороны конфликта, обеспечить соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года", - заявил Порошенко.

Даже с формальной точки зрения Порошенко попирает нормы права. Закон еще даже не поступил в Раду, а он уже называет Россию агрессором. Впрочем, что для Киева законы, если своих граждан бросают в тюрьму лишь за то, что они пытаются говорить правду о ситуации в стране, как это случилось с блогером Василием Муравицким. Накануне апелляционный суд Житомирской области оставил обвиняемого в госизмене журналиста под стражей. Главенство украинского закона испытали на себе и испанские журналисты Антонио Памплиега и Мануэль Анхель Састре. За работу на Юго-Востоке Украины они были задержаны сотрудниками СБУ, сутки провели в аэропорту и во вторник депортированы с запретом посещать Украину до 2020 года.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".