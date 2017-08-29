Собянин открыл самую большую в России школу

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Самая большая школа Москвы полностью готова ко Дню знаний. Итог грандиозного строительства в Некрасовке во вторник осмотрел мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин проинспектировал строительство школы в Некрасовке. Почти 30 тысяч квадратных метров. Учебные классы, спортивные и актовые залы, а также огромная библиотека, в которой собраны более 70 тысяч книг. 1 сентября - эта школа примет две тысячи учеников, сообщает "ТВ Центр".

Для первоклассников предусмотрен отдельный блок начальной школы. Для них подготовили игровые зоны, кабинет труда и изобразительного искусства. А старшеклассников, кроме современных классов, ждут учебные лаборатории, залы для гимнастики и хореографии, а также радиостудия и шахматный клуб.

Особое внимание уделили ученикам с ограниченными физическими возможностями. Специальные спортзалы и особые учебные классы уже оснащены всем необходимым.

"Я надеюсь, что эта школа не только по размерам, но и по качеству образования будет достойной. Я попрошу и Департамент образования, чтобы оказал всемерное содействие, поддержал и по комплектации школы, и методическому обеспечению, школа войдет в первые ряды школ, включенных в московскую электронную школу - систему. Она уже сегодня оснащена всем необходимым для этого. Так что не только стены, но и качество образования, я уверен, здесь будет достаточно высоким", - заявил Собянин.