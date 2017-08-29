Здание генконсульства США в Петербурге облили краской

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В Санкт-Петербурге неизвестные облили краской здание генерального консульства США. По данным источника в силовых ведомствах, инцидент произошел в ночь на вторник. Неизвестные бросили в здание стаканчик с краской, проезжая на автомобиле. В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников.

Здание генконсульства США в Санкт-Петербурге облили краской. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Сегодня ночью неизвестные, проезжая на автомобиле мимо здания генконсульства США, бросили в здание стаканчик с краской, после чего скрылись. Их личности устанавливаются", - сказал он.

В результате инцидента фасад здания, а также стоявший рядом автомобиль оказались залиты краской. По данному факту проводится проверка.