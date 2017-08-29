В Приморье появился уникальный биобанк морских обитателей

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Изучить и сохранить редчайшие виды морских обитателей. Такую задачу поставили приморские учёные в первом в России биобанке. Уникальное хранилище позволяет создать единую базу данных из десятков тысяч образцов. Такая коллекция пригодится не только российским, но и зарубежным специалистам.

Капсулы еще пустые, но совсем скоро их заполнят клетками всех известных сегодня на Дальнем Востоке морских организмов. Криоконсервация - один из элементов обширного процесса биобанкирования. Температура внутри камеры опускается до минус 190 градусов. В таких условиях биологические материалы смогут храниться десятилетиями, передает "ТВ Центр".

Культура этой микроводоросли - в числе первых, чьи клетки поместят на длительное хранение. Ученые совсем недавно определили: этот невидимый для глаз человека морской обитатель, оказывается, токсичен.

"При большой концентрации моллюски поедают эти водоросли, и по пищевой цепочке, человек, съев моллюск, тоже может отравиться", - рассказала научный сотрудник Института биологии моря ДВО РАН Татьяна Морозова.

Чтобы сделать подобные научные открытия биологи регулярно отправляются в морские экспедиции, где собирают образцы подводных обитателей. За некоторыми погружаются на многометровые глубины.

Своеобразной инвентаризацией морских биоресурсов приморские ученые занимаются уже много лет. Но это как частная коллекция, которая не имеет большого веса на мировой площадке. С появлением биобанкирования клетки, например, этой водоросли уже будут считаться эталонным образцом. Биологи смогут проводить исследования уже мирового стандарта.

Камера - сердце биобанка. Скоро ее заполнят десятками тысяч образцов - будь то культура микроводоросли, чешуйка рыбы или капелька крови краснокнижного морского животного. Каждый фрагмент помещается в отдельную пробирку, которой дается индивидуальный штрих-код. Он заносится в единую базу данных, и становится достоянием научного сообщества.

"Есть образцы, которые будут храниться, как золотой фонд, как эталон, а есть те, которые могут быть восстановлены. А будут те, которые на века, и к ним уже доступ будет ограничен", - отметила научный сотрудник Института биологии моря ДВО РАН Татьяна Орлова.

По запросу система в течение минуты из тысяч образцов выдает необходимый, и в его подлинности исследователи могут быть уверенны. Коллекция биобанка важна не только для повседневных опытов. Генетики смогут сохранять исчезающие виды с помощью замороженных клеток.

Фонд биобанка только начинают формировать. В криокамеру сначала переместят уже имеющуюся коллекцию - клетки водорослей, моллюсков, рыб и других обитателей Японского, Охотского, Берингово морей. Позже к ним добавят новые образы, в том числе от обитателей Приморского океанариума. Все биоматериалы сохранят на долгие годы, чтобы работать с ними смогли ученые уже следующих поколений.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Владивосток.