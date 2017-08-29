СМИ: из ФСБ уходит генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева

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Бывший заместитель руководителя Управления собственной безопасности ФСБ генерал Олег Феоктистов выходит на пенсию. Его имя фигурирует в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. В ФСБ пока не прокомментировали эту информацию.

Экс-заместитель главы Управления собственной безопасности ФСБ генерал Олег Феоктистов, чье имя фигурирует в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, выйдет на пенсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в правоохранительной системе, знакомые с ситуацией.

Уже готовится приказ об увольнении 53-летнего Олега Феоктистова из ФСБ. По словам одного из собеседников, тот был одним из "опытнейших профессионалов".

Другой источник подчеркнул, что "выход на пенсию бывает неожиданный".

В ФСБ пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что не признает себя виновным в деле о получении взятки в размере двух миллионов долларов. Он подчеркнул, что провокацию взятки организовали якобы глава "Роснефти" Игорь Сечин, а также генерал ФСБ Олег Феоктистов. По его словам, передача суммы была спланирована ФСБ.

Алексей Улюкаев был задержан с поличным в офисе "Роснефти" в ноябре 2016 года. Следствие установило, что в компанию он приехал за взяткой, которую требовал за подготовку документов по продаже госкорпорации пакета акций "Башнефти". Теперь его обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов.