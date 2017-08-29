В Сети появилось видео с умывающимся зеленкой таксистом

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Таксист, устроивший самосуд с зеленкой, тоже умылся раствором бриллиантового зеленого. Сделать это его заставили хабаровчане и записали происходящее на видео.

Жители Хабаровска заставили таксиста, который "умыл" неоплативших проезд пассажиров зеленкой, проделать аналогичную процедуру, передает "Интерфакс".

На видео запечатлено, как мужчина выливает на ладони пузырек с зеленкой и мажет ею лицо и шею.

"Тот самый вершитель самосуда из хабаровской службы заказа такси. Бумеранг не заставил себя долго ждать. Неравнодушные граждане нашли его и решили с ним поступить так же", - гласит подпись к видео.

Инцидент произошел накануне в Хабаровске. Двое девушек и парень поймали такси и попросили отвезти их в пригород. По приезду на место, ребята заявили, что у них нет денег на проезд. После этого таксист повез их обратно в Хабаровск и предложил умыться зеленкой в качестве оплаты. Видео самосуда вызвало бурную реакцию в интернете, а хабаровский таксопарк "Максим" уволил таксиста.

В полицию девушки не обращались, однако водитель сам явился в отделение рассказал свою версию произошедшего. 38-летний водитель утверждает, что не заставлял девушек, а лишь предложил им умыться зеленкой в качестве оплаты за проезд. Идею он взял из интернета.