МИД заступился за журналистов, не допущенных к министерской встрече ЕС

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В Министерстве иностранных дел России призвали международные структуры отреагировать на отказ журналистам МИА "Россия сегодня" в аккредитации на неформальную встречу глав МИД Евросоюза в Эстонии. В российском дипломатическом ведомстве назвали данное решение откровенной дискриминацией и ущемлением прав журналистов.

В Министерстве иностранных дел России назвали ущемлением прав российских журналистов недопуск сотрудников МИА "Россия сегодня" к неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Таллине 7-8 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского дипломатического ведомства.

"Призываем профильные международные структуры обратить особое внимание на этот вопиющий случай и принять меры для недопущения ущемления прав российских журналистов", - говорится в сообщении.

В ведомстве назвали решение властей Эстонии откровенной дискриминацией, и обвинили Таллин, неоднократно заявлявший о приверженности свободе слова, в лицемерии. Российский МИД отметил, что отказ в аккредитации российским журналистам подрывает авторитет ЕС вне зависимости от того, кто был инициатором этого решения – Евросоюз или эстонские власти.