С автомобиля актера Игоря Верника в Москве сняли госномер
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Российский актер Игорь Верник обратился в полицию, заявив, что у его автомобиля сняли госномер в центре Москвы. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
С автомобиля актера и шоумена Игоря Верника в центре Москвы сняли государственный номер. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Артист уже успел обратиться в полицию с жалобой на пропажу госномера с его автомобиля Mercedes. Машина была припаркована у дома №33 на улице Большая Татарская. По факту случившегося полиция проводит проверку.