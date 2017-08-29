Ректор РГГУ покинул свой пост

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Евгений Ивахненко ушел в отставку с поста ректора РГГУ. Он был избран на эту должность в феврале 2016 года. По его словам, у Министерства образования могут быть претензии к его работе.

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Евгений Ивахненко ушел со своего поста, сообщает "Интерфакс".

Об этом рассказала руководитель пресс-службы РГГУ Елена Комарова. При этом она не уточнила, что послужило причиной кадрового решения, и был ли Ивахненко уволен или сам оставил пост.

По словам самого Ивахненко, уход с должности ректора не был его инициативой. "Я снят с поста. Видимо, у министерства образования есть претензии к моей работе", - приводит его слова Агентство "Москва".

Теперь исполняющим обязанности ректора станет Александр Безбородов, который сейчас занимает должность первого проректора - проректора по учебной работе РГГУ.

Евгений Ивахненко был избран на пост ректора РГГУ в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Ефима Пивовара. При этом в СМИ писали о возможной непрозрачности процедуры и якобы имевшем место давлении на Ученый совет со стороны Минобрнауки.