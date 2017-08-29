Синоптики рассказали о приходе "бабьего лета" в Москву

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В первой половине сентября в Московский регион придет "бабье лето". В этот период температура днем может достигать до плюс 25 градусов. Такая погода может продержаться от семи до десяти дней.

В Москву в первой половине сентября придет "бабье лето". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Там отметили, что к концу недели воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 25 градусов.

По словам специалистов, в период "бабьего лета" на улицах днем стоит теплая погода, а ночью – прохладная.

Синоптики также отметили, что погода будет носить антициклональный характер. Длиться "бабье лето" может от семи до десяти дней.