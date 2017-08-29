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Столичные школьники с 1 сентября смогут бесплатно посещать музеи Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе городского открытого августовского педагогического совета "Школа объединяет город", который проходит на базе школы № 2048, открывшейся сегодня в районе Некрасовка.

Московские школьники с сентября смогут бесплатно посещать столичные музеи. Об этом рассказал Сергей Собянин. "Для того, чтобы вам проще было решать вопросы интеграции с возможностями научными, производственными и культурными столицы, с 1 сентября этого года мы делаем музеи Москвы бесплатными для московских школьников", - приводит слова мэра АГН "Москва".

Мэр отметил, за последние годы количество учащихся в системе московского образования выросло почти на четверть. При этом, как добавил Собянин, изменилась сама система образования: стандарты, требования.