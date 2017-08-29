Меркель вновь назвала условия для отмены антироссийских санкций

Теги: Политика германия санкции меркель россия украина

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России будут отменены, когда будут устранены причины их введения. По ее словам, ситуация на Украине должна быть урегулирована. При этом Меркель отметила, что отмена санкций пошла бы на пользу и России и Германии.

Санкции в отношении России будут отменены, когда для них не останется повода. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель.

Глава правительства ФРГ отметила, что ситуация на Украине должна быть урегулирована. По ее словам, говорить об отмене санкций можно будет лишь когда будут выполняться минские договоренности.

При этом Меркель отметила, что снятие санкций пошло бы на пользу как российской, так и германской экономике. Однако, для отмены ограничений необходимо выполнить ряд условий.