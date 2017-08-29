В Москве 1 сентября будет открыто 5 новых школ на 6 тысяч мест

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Во вторник в Москве открылась самая большая школа не только в городе, но и в стране. Школа №2048 находится в столичном районе Некрасовка и была построена на полгода раньше запланированного срока. Сегодня учебное заведение посетил Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что Некрасовка была не самым лучшим районом столицы, но сейчас здесь происходят позитивные изменения.

Школа №2048 в районе Некрасовка впечатляет, прежде всего, своим размером. Она рассчитана на 2 тысячи 100 учеников. И на сегодня это самая большая школа в России, передает "ТВ Центр".

30 тысяч квадратных метров с высоты птичьего полёта выглядят очень символично- в виде буквы М. Возможно, это один из подарков архитекторов к очередному юбилею Москвы. Здесь есть центральная часть со спортивными залами и административными помещениями. И несколько учебных корпусов, которые имеют отдельные входы.

"Некрасовка – не самый лучший район Москвы был, но год от года мнение об этом районе изменяется. Но главное - полным ходом строится метро и в следующем году оно будет построено. И мы приняли решение в центре района отказаться от жилищного строительства, будет большой огромный спортивный комплекс с ледовым залом с плавательным бассейном. Некрасовка будет достойным районом Москвы", - отметил Собянин.

Пока школу строили, она всех удивляла только размером. Но когда появилась возможность зайти внутрь, оказалось - поводов для восторгов ещё больше. Особенно у школьников.

Новая школа во вторник стала площадкой для ежегодного столичного педсовета. Мэр Москвы поздравил всех с новым учебным годом, вручил награды заслуженным учителям. И отметил, что столичное образование становится знаком качества.

"Мы с вами несколько лет назад приняли решение - активно развиваться, менять ситуацию. За эти годы были построены сотни новых детских дошкольных учреждений и школ. Серьезно обновилась материальная база существующих зданий, изменилась система финансирования, мотивация наших школ, изменилась организационная структура. Кроме того, мы в прошлом году поставили задачу интегрировать школьное образование с вузами, колледжами, возможностями наших промпредприятий, технопарков, наукой. И за последние годы созданы десятки инженерных классов, медицинских, кадетских классов, академические классы предуниверсарии. Нашим ребятам стало проще выбрать профессию, куда поступить, выбрать свой жизненный путь", - заявил Собянин.

Новые московские школы не оставляют равнодушными. Сами педагоги и даже представители Министерства образования готовы заново сесть за школьную парту.

Столичное образование за последние годы сделало несколько огромных шагов вперёд. Один из самых важных - столичное образование стало синонимом качественного образования.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".