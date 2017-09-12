В Москве завершается строительство метро "Ховрино"

Теги: Москва метро строительство

На Замоскворецкой линии столичного метро на севере города уже до конца года конечной станцией вместо "Речного вокзала" станет новая станция "Ховрино", продлив таким образом зеленую ветку. Уже сейчас там завершены все основные работы. Станция почти готова принять первых пассажиров.

Островную платформу, отделанную бежевым, коричневым и терракотовым гранитом, осталось лишь освободить от строительной пыли. На потолке крепят последние декоративные конструкции и светильники. А в вестибюлях скоро начнется монтаж билетных касс и турникетов. "Ховрино" - новая конечная станция Замоскворецкой линии столичной подземки. Расположена на стыке московской Кольцевой, строящейся Северо-Восточной хорды и федеральной трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург. Здесь соединятся сразу несколько пассажирских потоков, передает "ТВ Центр".

На поверхности сейчас идет строительство четырехэтажного административного здания для транспортных служб, внутри которого будет расположен и комфортабельный зал ожидания для пассажиров наземного транспорта.

Почти 200-метровый распределительный зал по своей форме и размерам напоминает платформу метро, потому что находится непосредственно над ней. Сюда пассажиры попадают с поверхности через несколько входов. Так называемая пассажирская часть подземной станции готова полностью. Строителям осталось закончить монтаж силового оборудования в технологических помещениях.

Поезда из "Ховрино" в сторону "Речного вокзала" запустить можно бы было уже сегодня. Но по просьбам жителей на этом трехкилометровом участке было принято решение ввести в эксплуатацию еще одну станцию. "Беломорская" станет промежуточной, и ее строительство идет уникальным для Москвы способом.

"То есть мы фактически строим станцию над построенным тоннелем. У нас тоннель уже прошел, уже уложено верхнее строение пути. Сейчас мы сверху, методом "топ-даун", как бы вдавливая, строим станцию над тоннелем. И, конечно, сроки ввода станции "Ховрино" пришлось отложить. Но к концу года мы введем станцию "Ховрино". Уже пойдут поезда, у нас сомнений в этом нет", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Сдать в эксплуатацию станцию "Беломорская" строители обещают в следующем году. Тогда же в Ховрино закончится возведение транспортно-пересадочного узла. А значит, автобусные маршруты из соседних жилых кварталов, ближайшего Подмосковья и аэропорта "Шереметьево", будут прибывать именно сюда, разгрузив станцию "Речной вокзал".

Андрей Сидоренко, Тимур Аскаров, "ТВ Центр".