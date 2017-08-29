14:56, 29 августа 2017

Как в метро Москвы готовят собак-поводырей

Теги:  Общество  метро  собаки

В Московском метро готовят поводырей для тех, кто не может обойтись без помощи надёжного друга. Но, прежде чем допустить выпускников "собачьей школы" к работе, им устроили проверку в реальных условиях столичной "подземки".

Подробности -  в репортаже Ольги Стрельцовой.

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