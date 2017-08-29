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В подмосковном лесу обнаружили барсука и рысь - животных, редких для нашего региона.

В Московской области обнаружили барсука и рысь. Зверей удалось "вычислить" с помощь специальных фото-ловушек, установленных биологами в Можайском районе. На кадрах видно, как рысь осторожно пробирается среди деревьев на опушку, а затем скрывается в лесу, передает "ТВ Центр".

Барсуки и рыси почти исчезли из московского региона, так что эти кадры - настоящая удача для специалистов. Теперь они смогут отслеживать дальнейшую судьбу этих животных.