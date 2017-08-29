Полиция задержала двух администраторов "групп смерти"

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Сотрудники полиции задержали в Хабаровске и в Подмосковье двух организаторов закрытых "групп смерти" в социальных сетях. Они отправляли опасные задания своим подписчикам, в случае невыполнения угрожали расправой или убийством родственников.

Сотрудники МВД России задержали двух создателей закрытых "групп смерти" в социальных сетях, которые отправляли опасные задания своим подписчикам, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Двух подозреваемых обнаружили в Хабаровске и в Подмосковье, ими оказались девушка и 21-летний парень. Они придумывали для своих подписчиков опасные задание и если те отказывались их выполнять, то угрожали расправой или убийством родственников.

Уголовное дело возбуждено о склонении к совершению самоубийства и организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства.

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