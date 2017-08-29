В Минобороны назвали мифом слухи о "российской угрозе" на учениях "Запад-2017"

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Замглавы Минобороны России Александр Фомин заявил, что опасения ряда СМИ о "российской угрозе" в связи с учениями "Запад-2017" не имеют ничего общего с реальностью. По его словам, журналистами предполагаются "самые невероятные сценарии", в том числе, о намерении Москвы подготовить "плацдарм для вторжения" и "оккупации" Литвы, Польши или Украины.

Информация о "российской угрозе" в связи с учениями "Запад-2017" не имеет под собой никаких оснований, заявил замминистра обороны России Александр Фомин. По его словам, мировые СМИ уже несколько месяцев пугают общество этими мифами, передает РИА Новости.

"Предполагаются самые невероятные сценарии развития событий. Некоторые доходят до того, что на учении "Запад‑2017" готовится "плацдарм для вторжения" и "оккупации" Литвы, Польши или Украины. Ни одна из их парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью, что уже не раз подтверждалось официальными лицами, как Российской Федерации, так и Республики Белоруссия", - подчеркнул он в ходе брифинга.

По его словам, объективная информация о ходе подготовки к учению регулярно размещалась на сайтах военных ведомств обеих стран и распространялась российскими, а также белорусскими информационными агентствами.

"Учения "Запад-2017", помимо антитеррористической направленности, носят сугубо оборонительный характер", - сказал Фомин.

Непонятен ажиотаж, поднимаемый некоторыми иностранными государствами в связи с совместными военными учениями и белорусской стороне. По словам начальника Генштаба, первого заместителя министра обороны Белоруссии Олега Белоконева, подготовка к учениям проходит в непростой военно-политической обстановке в регионе.

Белоконев добавил, что у западных границ Союзного государства Белоруссии и России, в странах Балтии и Польше, увеличена численность сил первоочередного задействования НАТО. Замминистра обороны Белоруссии утверждает, что их число выросло с 25 тысяч до 40 тысяч человек. Только число иностранных военных в Польше и Балтии составляет восемь тысяч человек. Кроме того, там размещены 72 танка, 250 бронированных машин, 17 вертолетов. Также в последнее время выросла интенсивность военных учений стран НАТО вблизи Белоруссии.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября на территории Белоруссии. В учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Среди них - 5,5 тысячи российских. Кроме того, планируется задействовать около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей.

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