Путин поручил решить проблемы погорельцев без волокиты

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Владимир Путин поручил сделать все необходимое для ликвидации последствий крупных пожаров в Ростовской и Волгоградской областях. Президент провел совещание с руководителями регионов и главой МЧС. Встреча состоялась поздно вечером в Анапе. В зоне бедствия оказались сотни тысяч человек. Владимир Путин подчеркнул - при оказании помощи пострадавшим не должно возникнуть никакой волокиты.

Версии намеренных поджогов, оценка ущерба и, главное, материальное возмещение. Эти темы президент обсудил с главой МЧС и губернаторами двух наиболее пострадавших от пожаров регионов - Волгоградской и Ростовской областей, передает "ТВ Центр". Совещание затянулось далеко за полночь, но затягивать с решением таких важных вопросов, как оказание адресной помощи, отметил Владимир Путин, нельзя.

"К сожалению, масштаб очень большой. В Волгоградской области, судя по документам, которые у меня есть, и по докладам главы МЧС, пожары затронули большое количество населенных пунктов, в которых проживали до 600 тысяч человек. Это очень серьезное дело. И в первом, и во втором случае есть и пострадавшие, и погибшие, к сожалению", - отметил Путин.

В Ростове-на-Дону огонь перекинулся на жилые постройки - более 100 домов полностью сгорели. В результате один человек погиб. Еще один крупный очаг возник в Усть-Донецком районе. Справиться с огнем удалось лишь спустя неделю.

В Волгоградской области пришлось в срочном порядке эвакуировать оздоровительные лагеря. Сейчас большинство детей уже вернулись домой. Огонь охватил семь тысяч гектаров и вплотную подошел к федеральной трассе. Для борьбы со стихией пришлось подключать спецавиацию.

Первые выплаты погорельцам уже начались. Только из федерального бюджета на эти цели выделено 79 миллионов рублей. Посильную помощь окажут и городские власти. При этом документы должны оформлять быстро и организованно. Допустить повторения истории в Ставрополье, когда пострадавшим от наводнения предлагали заплатить деньги за справки, отметил президент, нельзя.

"На что хочу обратить внимание, чтобы волокиты не было. Особенно с оформлением документов: где взять людям документы, если они сгорели? Это все нужно держать на контроле, чтобы не относились к людям поверхностно и бессердечно. Наоборот, нужно проявить максимальное внимание, и, конечно, не должно быть тех сбоев, я очень аккуратно сказал, с которыми мы столкнулись совсем недавно", - заявил Путин.

Точные причины пожаров только предстоит выяснить. Одна из главных версий, которую назвал глава МЧС, умышленные поджоги. Об этом говорит и то, что очаги возгорания чаще всего возникали близ жилых построек. Несколько человек уже задержаны и признали вину. Тех, кто лишился своих домов, пока разместили в гостиницах и домах отдыха.

"Сейчас жара, зимой может быть очень холодно, поэтому вы правильно сказали, нужно до наступления холодов уже приступить к работе, и не просто приступить к работе, а решить эти вопросы, самые насущные вопросы, потому что уже сентябрь, – по жилью", - поручил Путин.

До конца недели пообещали и оценить ущерб. Огонь отступил, но режим чрезвычайной ситуации сохраняется. На месте пожароопасную обстановку контролируют несколько тысяч спасателей.

Анна Пешехонова, Юлия Олейник, "ТВ Центр".