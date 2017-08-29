13:17, 29 августа 2017

Меркель с сожалением признала силу Асада

Теги:  Политика  сирия  германия  асад  меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президент Сирии Башар Асад сильнее, чем хотелось бы. Тем не менее, по ее словам, переходное правительство в САР необходимо.

Президент Сирии Башар Асад сильнее, чем хотелось бы. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на ежегодной пресс-конференции. 

"Асад сильнее, чем мне бы хотелось", - цитирует главу германского правительства ТАСС.

В то же время, по словам Меркель, этот факт не отменяет необходимости политической трансформации в Сирии. Она подчеркнула, что в САР необходимо сформировать переходное правительство.

 

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