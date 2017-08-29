Сын актера из "Интернов" задержан по подозрению в убийстве блогера

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Сотрудники правоохранительных органов задержали сына актера сериала "Интерны" Корнея Макарова, которого подозревают в убийстве блогера Станислава Думкина в Парке Горького. Сейчас его везут в Следственный комитет.

Сын актера сериала "Интерны" Корней Макаров задержан в столице. Об этом сообщает РИА Новости. Его подозревают в убийстве избиении до смерти блогера Станислава Думкина в Парке Горького.

Сейчас задержанного везут на допрос в Следственный комитет. По данным ТАСС, Корней Макаров решил сдаться следователям сам.

Ранее стало известно, что следователи заподозрили в убийстве петербургского блогера 23-летнего сына актера Сергея Макарова, снимавшегося в телесериале "Интерны".

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть".

13 августа в районе Пушкинской набережной в Парке Горького произошел конфликт между 29-летним Станиславом Думкиным и 23-летним Корнеем Макаровым. Последнему якобы не понравился внешний вид блогера. Он отобрал у него шляпу и пытался разжечь конфликт. В результате драки Думкин получил травму головы, от которой, не приходя в сознание, скончался в больнице. Подозреваемый скрылся с места происшествия.