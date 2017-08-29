Лавров потребовал от КНДР соблюдения резолюций Совбеза ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона привержена всем резолюциям Совета безопасности ООН, и настаивает на их соблюдении Северной Кореей. Глава МИД отметил, что этим российская сторона будет руководствоваться на созванном из-за очередного ракетного испытания КНДР заседании.

Россия настаивает на соблюдении Северной Кореей резолюций Совбеза ООН. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Мы привержены всем резолюциям СБ ООН, настаиваем на том, чтобы наши северокорейские соседи их в полной мере соблюдали", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия руководствуется этим принципом в СБ ООН, и намерена руководствоваться и далее, в том числе и на запланированном после очередного ракетного пуска КНДР заседании.

КНДР 29 августа провела очередное испытание баллистической ракеты, предположительно, среднего радиуса действия. Она пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.