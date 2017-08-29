В России могут разрешить переносить начало учебного года на 1 октября

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В Госдуму поступил законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября в ввиду разнообразия климатических, религиозных, национальных особенностей региона. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР.

Депутаты ЛДПР внесли в Государственную думу проект закона, который позволит органам местного самоуправления переносить дату начала учебного года, передает ТАСС.

Сообщается, что если в регионе существует необходимость в виду климатических и культурных особенностей перенести день Знаний, то он пройдет 1 октября. Во всех других случаях начало учебного года будет проходить как обычно - 1 сентября.

По мнению депутатов, нововведение поможет более рационально использовать теплое время года для отдыха детей, а также учтет все климатические, национальные и религиозные особенности региона.

Учебный год в случае переноса даты будет заканчиваться "в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы".

Ранее московская школа №2107 перенесла торжественную линейку с 1 на 4 сентября. Это решение было принято из-за мусульманского праздника Курбан-Байрам. Школа находится рядом с Московской соборной мечетью, где в пятницу пройдет массовое мероприятие.