В Абхазии утонул 20-летний россиянин
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Тело 20-летнего жителя города Энгельс Саратовской области Виталия Симоненко найдено в водах Черного моря у города Гагра в Абхазии. Причины произошедшего неизвестны. Тело утонувшего доставлено морг больницы города Гагра.
Житель города Энгельса Саратовской области 20-летний Виталий Симоненко утонул во время купания в море возле абхазского города Гагра. Об этом сообщает "Интерфакс".
Родители молодого человека утверждают, что он нырял с маской и находился в их поле зрения. Однако в какой-то момент он пропал из виду. К его поискам подключили спасателей. Тем не менее, о случившемся пришлось сообщать в МЧС республики.
Водолазы МЧС нашли тело утонувшего россиянина только во вторник на глубине более шести метров. Его подняли на поверхность. Сейчас тело доставлено в морг больницы города Гагра. Там будет проведена медицинская экспертиза для выяснения причины смерти.
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