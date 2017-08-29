США не планируют присоединяться к "нормандскому формату"

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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что американская сторона не намерена присоединяться к "нормандскому формату" или возглавить его. Кроме того, по его словам, Вашингтон не будет заключать каких-либо отдельных соглашений по урегулированию украинского кризиса.

США не намерены присоединяться к "нормандскому формату" по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на интервью спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера немецкому изданию Deutsche Welle.

"США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в "нормандском формате". Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его", - сказал он.

Волкер отметил, что США при этом сохраняют контакты с Францией и Германией по украинскому вопросу. В то же время, по словам американского дипломата, Вашингтон не будет заключать каких либо отдельных соглашений по урегулированию конфликта.

"Не будет никакой отдельной сделки за спинами украинцев или европейцев", - сказал Волкер.