Суд проверит законность отправки под домашний арест Серебренникова

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Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на домашний арест Кирилла Серебренникова 4 сентября. Ранее Басманный суд отправил режиссера под домашний арест до 19 октября по делу о мошенничестве.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу адвоката режиссера Сергея Серебренникова на домашний арест 4 сентября, передает ТАСС.

Ранее Басманный суд столицы отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября по делу о мошенничестве. Ему запрещено покидать место жительства и пользоваться средствами связи. Сам Серебренников заявил о своей невиновности и просил отпустить его.

Его обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, которые в 2011-2014 годах государство выделило для проекта "Платформа". 22 августа Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Режиссеру грозит до 10 лет лишения свободы.

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