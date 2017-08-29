Мужчину ограбили на 12 миллионов рублей в центре Москвы
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Неизвестные напали на мужчину и отобрали у него сумку с 12 миллионами рублей в центре столицы. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция ведет розыск злоумышленников.
В центре столицы неизвестные ограбили мужчину на 12 миллионов рублей. Об этом сообщает "Русская планета". Инцидент произошел в переулке Маяковского.
Злоумышленники в масках напали на мужчину, нанесли ему телесные повреждения и забрали сумку, в которой было 12 миллионов рублей. Впоследствии неизвестные скрылись на поджидавшей их иномарке.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, а также ведут розыск злоумышленников.
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