Пожар в красноярском доме престарелых произошел по вине соседей

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Пожар в частном доме престарелых в Красноярске произошел после того, как загорелась баня на соседнем участке. Из-за небольшого расстояния между домами огонь быстро разошелся между этажами пансионата. Как стало известно, об учреждении никто не знал. Оно не было зарегистрировано, а пожарная проверка в здании никогда не проводилась.

Частный пансионат для пожилых людей в Красноярске, здание которого накануне охватил пожар, официально не был зарегистрирован. Как рассказали в МЧС телеканалу "МИР24", проверка пожарной безопасности в доме никогда не проводилась.

"Как оказалось, это частный пансионат для пожилых людей, который не был зарегистрирован и не стоял на учете", - заявил замначальника МЧС по Красноярскому краю Алексей Богданов. Кроме того, как стало известно, пожар возник на соседнем участке, а из-за небольшого расстояния между домами огонь быстро перекинулся и охватил несколько этажей пансионата.

Соседи, которые даже не знали о том, что рядом с ними находится дом престарелых, топили баню. Она также была установлена с нарушениями. "От трубы бани загорелась деревянная загородка пансионата для престарелых. Оттуда огонь перекинулся на террасу", - сообщила старший помощник руководителя СК по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

Пожар, жертвами которого стали три человека, произошел накануне. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 30 человек.

Ранее Следственный комитет задержал 47-летнюю владелицу дома престарелых. По месту ее жительства проведен обыск. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте подозреваемой.

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