Вандалы осквернили памятник Петру I в Полтаве

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В ночь на вторник неизвестные облили краской памятник Петру I и крест на братской могиле русских воинов в Полтаве. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Вандалы осквернили памятник Петру I и крест на братской могиле русских воинов в Полтаве. Об этом сообщает Газета.ru.

В Полтаве националисты облили краской памятник Петру Первому и крест на братской могиле. pic.twitter.com/hbvNstbKx7 — Голос Мордора (@spacelordrock) 29 августа 2017 г.

"В ночь с 28 на 29 августа неизвестные лица облили краской памятник Петру I и крест на братской могиле русских воинов, находящихся на территории государственного историко-культурного заповедника "Поле Полтавской битвы", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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