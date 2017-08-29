Вандалы осквернили памятник Петру I в Полтаве
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В ночь на вторник неизвестные облили краской памятник Петру I и крест на братской могиле русских воинов в Полтаве. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Вандалы осквернили памятник Петру I и крест на братской могиле русских воинов в Полтаве. Об этом сообщает Газета.ru.
В Полтаве националисты облили краской памятник Петру Первому и крест на братской могиле. pic.twitter.com/hbvNstbKx7— Голос Мордора (@spacelordrock) 29 августа 2017 г.
"В ночь с 28 на 29 августа неизвестные лица облили краской памятник Петру I и крест на братской могиле русских воинов, находящихся на территории государственного историко-культурного заповедника "Поле Полтавской битвы", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
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