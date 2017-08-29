Трамп обсудил с премьером Японии северокорейскую угрозу

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Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Стороны обсудили растущую угрозу со стороны Северной Кореи. Трамп и Абэ договорились усилить давление на КНДР и убедить другие страны сделать то же самое.

Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию вокруг КНДР с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Они пришли к общему мнению, что КНДР представляет собой серьезную и растущую прямую угрозу Соединенным Штатам, Японии и Республике Корея, а также странам во всем мире", - говорится в сообщении.

Стороны условились усилить давление на Северную Корею, а также сделать все возможное, чтобы убедить другие страны сделать то же самое.

КНДР 29 августа провела очередное испытание баллистической ракеты, предположительно, среднего радиуса действия. Она пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.