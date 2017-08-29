Трамп запутался в журналистках-блондинках в Финляндии. Видео
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Дональд Трамп во время пресс-конференции в Финляндии перепутал двух журналисток со светлыми волосами. В какой-то момент американскому президенту показалось, что одна и та же девушка задает ему вопрос второй раз подряд.
Президент США Дональд Трамп перепутал двух журналисток во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает CNN.
Путаница возникла, когда Ниинисте предоставил слово журналистке-блондинке, которую Трамп принял за другую, ранее уже задававшую ему вопрос.
"Опять? Вы опять дадите ей слово?", - возмутился Трамп, на что Ниинисте уточнил, что это уже другая девушка.
Чтобы разрядить обстановку, девушка сообщила, что в Финляндии много блондинок. Ситуация вызвала смех в зале.
THIS. The Finnish journalists @potus had trouble telling apart. They are def. 2 diff. people. So glad I met @maria_annala + @vilenpaula. pic.twitter.com/gthZWwiiJa— Lisa Desjardins (@LisaDNews) 28 августа 2017 г.
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