Трамп запутался в журналистках-блондинках в Финляндии. Видео

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Дональд Трамп во время пресс-конференции в Финляндии перепутал двух журналисток со светлыми волосами. В какой-то момент американскому президенту показалось, что одна и та же девушка задает ему вопрос второй раз подряд.

Президент США Дональд Трамп перепутал двух журналисток во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает CNN.

Путаница возникла, когда Ниинисте предоставил слово журналистке-блондинке, которую Трамп принял за другую, ранее уже задававшую ему вопрос.

"Опять? Вы опять дадите ей слово?", - возмутился Трамп, на что Ниинисте уточнил, что это уже другая девушка.

Чтобы разрядить обстановку, девушка сообщила, что в Финляндии много блондинок. Ситуация вызвала смех в зале.

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