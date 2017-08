Трамп запутался в журналистках-блондинках в Финляндии. Видео

Президент США Дональд Трамп перепутал двух журналисток во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает CNN.

Путаница возникла, когда Ниинисте предоставил слово журналистке-блондинке, которую Трамп принял за другую, ранее уже задававшую ему вопрос.

"Опять? Вы опять дадите ей слово?", - возмутился Трамп, на что Ниинисте уточнил, что это уже другая девушка.

Чтобы разрядить обстановку, девушка сообщила, что в Финляндии много блондинок. Ситуация вызвала смех в зале.

THIS. The Finnish journalists @potus had trouble telling apart. They are def. 2 diff. people. So glad I met @maria_annala + @vilenpaula. pic.twitter.com/gthZWwiiJa