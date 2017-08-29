Юнкер поспорил с Порошенко о принадлежности Украины к ЕС и НАТО

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Украина не является членом Евросоюза и НАТО, и об этом должны знать все. Такое заявление сделал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В минувшие выходные президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна добьется членства в ЕС и НАТО.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отказался считать Украину частью Евросоюза и НАТО. Свою позицию он высказал на встрече глав дипломатических миссии ЕС в Брюсселе.

"Я видел, как мой друг президент Порошенко несколько дней назад сказал, что смотрите, Украина - это уже почти ЕС и НАТО. Однако на данный момент она не является ни тем, ни другим", - приводит слова Юнкера агентство ТАСС.

Он добавил, что это должны знать и понимать все.

В минувшую субботу Петр Порошенко заявил, что Украина продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО. Об этом он сказал на торжественном собрании по случаю 50-летия всемирного конгресса украинцев. Некоторые политики внутри страны и за ее пределами" не верят в перспективу членства Украины" в этих объединениях, пожаловался украинский президент.