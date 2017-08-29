Соучастнику теракта на Дубровке Закаеву смягчили наказание

Теги: Уголовное дело верховный суд норд-ост терроризм

Верховный суд смягчил наказание на три месяца соучастнику теракта в театральном центре на Дубровке в 2002 году Хасану Закаеву. Таким образом, он приговорен к 18 годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Верховный суд России принял решение смягчить приговор до 18 лет и девяти месяцев колонии Хасану Закаеву, ранее осужденному за соучастие в теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Об этом сообщает ТАСС.

"Приговор Московского окружного военного суда изменить в части назначения наказания", - говорится в постановлении судебной коллегии Верховного суда.

Ранее 21 марта Московский окружной военный суд приговорил Закаева к 19 годам лишения свободы. Данным решением суда остались недовольны как подсудимый, так и потерпевшие, которые и обратились с апелляционными жалобами в Верховный суд.

С 23 по 26 октября 2002 года группа вооруженных боевиков во главе с Шамилем Басаевым захватила театр на Дубровке и удерживала в заложниках зрителей мюзикла "Норд-Ост". В результате погибло 130 мирных граждан. В ходе спецоперации боевики были уничтожены, а оставшиеся заложники освобождены.

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