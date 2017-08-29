Военные самолеты разгонят облака над Москвой в День города

Теги: День города праздник самолет москва

Один самолет-метеолаборатория и девять самолетов ВКС России готовятся к работе по разгону облаков во время празднования Дня города в столице. Решение о необходимости применения авиации для расчистки неба будет приниматься по погоде.

Директор АНО "Агентство атмосферных технологий" Виктор Корнеев заявил, что десять самолетов готовятся к работе по разгону облаков в случае неблагоприятных погодных условий во время празднования Дня города в столице. Об этом сообщает агентство "Москва".

"В случае необходимости работу будут осуществлять 10 самолетов: один самолет-метеолаборатория Як-42 "Росгидромет" и девять самолетов Военно-космических сил - Ан-12 и Ан-26. Решение о необходимости применения авиации для разгона облаков принимается по погоде", - сказал Корнеев.

По его словам, для расчистки неба от облаков будут использоваться пиропатроны с йодистым серебром, порошкообразный реагент, жидкий азот и гранулированная углекислота.

Празднование Дня города в столице состоится 9 и 10 сентября. С 1 по 10 сентября пройдет приуроченный к 870-летию города фестиваль "Юбилей Москвы".

Читайте также:

Соучастнику теракта на Дубровке Закаеву смягчили наказание

Юнкер поспорил с Порошенко о принадлежности Украины к ЕС и НАТО

Трамп запутался в журналистках-блондинках в Финляндии. Видео

Вандалы осквернили памятник Петру I в Полтаве

Пожар в красноярском доме престарелых произошел по вине соседей