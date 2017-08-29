ЦБ ввел временную администрацию в ФК "Открытие"

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ЦБ объявил о санации ФК "Открытие". Регулятор заверил, что банк продолжит работу в обычном режиме, несмотря на введение временной администрации, а инвестором станет Фонд консолидации банковского сектора. Повышать финансовую устойчивость "Открытия" Банк России будет вместе с его собственниками и руководством.

Банк России принял решение о санации банка "ФК Открытие". Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка, планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Санировать банк будут в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями "Открытия". По мнению регулятора, это "позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг".

"Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности", - отмечается в сообщении ЦБ.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется. С 29 августа в банке вводится временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и ФКБС.

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