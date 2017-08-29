17:49, 29 августа 2017

Список мест для проведения обряда жертвоприношения в Курбан-байрам

Теги:  Общество  праздник  ислам

Один из главных мусульманских праздников — Курбан-байрам — в этом году выпал на первое сентября. Площадки для проведения традиционного для этого дня обряда жертвоприношения будут открыты в Подмосковье.

Мусульмане 1 сентября отмечают праздник Курбан-байрам. Традиционно в этот день происходит обряд жертвоприношения. В Москве в этом году площадок под забоя скота не будет, но в Подмосковье их откроется сразу  16.

Муниципальное образование Адрес
Балашиха г.о. д. Новый Милет
д. Пуршево (мясокомбинат) 
Домодедово г.о. д. Старосьяново, ул. Садовая, д. 4 (ферма)
Звенигород г.о. ул. Новая, д. 29
д. Часы (бойня)
Истра г.о. пос. Манихино, ОПХ "Манихино"
Коломенский м.р. с. Городец (ферма)
Ленинский м.р. с. Суханово (ферма)
Ногинский м.р. п. Псарьки (ферма)
Пушкинский м.р. д. Метрополье (бойня)
Рузский г.о. д. Марс (ферма)
Сергиево-Посадский м.р. д. Мишутино (ферма)
Солнечногорский м.р. д. Ожогино
Химки г.о. Левобережье (бойня), 1 км от МКАД
Щелковский м.р. д. Большие Жеребцы, СПК "Ромашка"

Курбан-байрам - один из главных праздников в исламе. Знаменует окончание хаджа. Дата начала Курбан-байрама определяется по мусульманскому лунному календарю и каждый год меняется.

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