Список мест для проведения обряда жертвоприношения в Курбан-байрам
Один из главных мусульманских праздников — Курбан-байрам — в этом году выпал на первое сентября. Площадки для проведения традиционного для этого дня обряда жертвоприношения будут открыты в Подмосковье.
Мусульмане 1 сентября отмечают праздник Курбан-байрам. Традиционно в этот день происходит обряд жертвоприношения. В Москве в этом году площадок под забоя скота не будет, но в Подмосковье их откроется сразу 16.
|Муниципальное образование
|Адрес
|Балашиха г.о.
|д. Новый Милет
д. Пуршево (мясокомбинат)
|Домодедово г.о.
|д. Старосьяново, ул. Садовая, д. 4 (ферма)
|Звенигород г.о.
|ул. Новая, д. 29
д. Часы (бойня)
|Истра г.о.
|пос. Манихино, ОПХ "Манихино"
|Коломенский м.р.
|с. Городец (ферма)
|Ленинский м.р.
|с. Суханово (ферма)
|Ногинский м.р.
|п. Псарьки (ферма)
|Пушкинский м.р.
|д. Метрополье (бойня)
|Рузский г.о.
|д. Марс (ферма)
|Сергиево-Посадский м.р.
|д. Мишутино (ферма)
|Солнечногорский м.р.
|д. Ожогино
|Химки г.о.
|Левобережье (бойня), 1 км от МКАД
|Щелковский м.р.
|д. Большие Жеребцы, СПК "Ромашка"
Курбан-байрам - один из главных праздников в исламе. Знаменует окончание хаджа. Дата начала Курбан-байрама определяется по мусульманскому лунному календарю и каждый год меняется.