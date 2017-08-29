Россиянину предъявили обвинение в атаке автобуса ФК "Боруссия" в Германии

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Прокуратура Дортмунда предъявила обвинение подозреваемому в организации нападения на автобус ФК "Боруссия" в апреле этого года. Ранее сообщалось, что по данному делу был арестован 28-летний мужчина, имеющий гражданство России и Германии.

Прокуратура германского города Дортмунд предъявила обвинение в покушении на убийство подозреваемому в организации атаки на автобус футбольного клуба "Боруссия" 11 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sueddeutsche Zeitung.

Ранее сообщалось, что по подозрению в организации нападения на автобус "Боруссии" был арестован 28-летний мужчина, имеющий гражданство России и Германии. По данным прокуратуры, перед атакой он через интернет купил 15 тысяч акций клуба. При этом значительное падение стоимости акций могло принести ему до четырех миллионов евро.

11 апреля в Дортмунде сработали три взрывных устройства рядом с автобусом, в котором находились футболисты команды "Боруссия". Инцидент произошел перед отъездом игроков команды из отеля на стадион "Сигнал Идуна Парк", где должен был состояться матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Монако". В результате взрыва пострадал защитник Марк Бартра. Изначально правоохранительные органы квалифицировали произошедшее, как теракт.

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