В Подмосковье водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку

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Автомобиль Kia при движении задним ходом сбил 11-летнюю девочку в подмосковном Ногинске. Инцидент произошел на дворовой территории на Краснослободской улице. Девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

МВД по Московской области проводит проверку после ДТП, в результате которого пострадала 11-летняя девочка. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел в 16:00 во дворе дома на улице Краснослободская в Ногинске. Водитель автомобиля Kia двигался задним ходом и совершил наезд на девочку 2006 года рождения. В результате она получила телесные повреждения. Пострадавшая была госпитализирована.

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