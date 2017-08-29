"Владимирский централ" откроет двери для всех желающих

Теги: Общество фсин тюрьма владимир

ФСИН впервые проведет в шести регионах страны "День открытых дверей" в тюрьмах и исправительных колониях. Акция начнется 4 сентября с тюрьмы для особо опасных преступников "Владимирский централ".

Федеральная служба исполнения наказаний впервые проведет акцию "День открытых дверей" в шести регионах России. Сотрудники ФСИН покажут родственникам осужденных, представителям властей, общественности и СМИ условия содержания заключенных.

Стартует акция 4 сентября с тюрьмы для особо опасных преступников "Владимирский централ". Участники смогут посетить музей тюрьмы, режимную территорию и новый режимный корпус, говорится в сообщении Службы.

Продолжится акция в Татарстане (11-12 сентября) и Удмуртии (18-19 сентября), Омской (25-26 сентября) и Томской областях (2-3 октября), Красноярском крае (9-10 октября).



Акция посвящена 200-летию издания указа императора Александра I о создании этапов на пути в Сибирь.