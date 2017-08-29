Шнуров спел песню для попугая в зоопарке Калининграда. Видео

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Сергей Шнуров спел песню "Экспонат" для попугая в калининградском зоопарке. Самку сине-желтого ары по кличке Моника орнитологи отучают от вредных привычек с помощью музыки. Из всех мелодий большего всего попугаю понравилась песня про "лабутены".

Лидер музыкальной группировки "Ленинград" Сергей Шнуров во время юбилейного тура приехал в зоопарк Калининграда, чтобы спеть песню "Экспонат" для попугая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Самку сине-желтого попугая ары по кличке Моника орнитологи отучают от вредных привычек, в том числе самовыщипывания, с помощью музыки. Специалисты включали ей разнообразные мелодии, из которых больше всего Монике понравилась песня "Экспонат" Сергея Шнурова.

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