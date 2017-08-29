Центробанк получит около 75% акций ФК "Открытие"

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Санация банка "Открытие" займет от шести до восьми месяцев, при этом регулятор постарается уложиться в срок до одного года, следует из материалов регулятора. ЦБ также получит в банке не менее 75% акций, а нынешние владельцы сохранят 25%, если временная администрация не выявит отрицательный капитал.

Банк России получит около 75% акций банка "Открытие", о санации которого стало известно ранее во вторник вечером. При этом владельцы ФК сохранят примерно 25%, однако только в том случае, если временная администрация не выявит отрицательный капитал, передает "Интерфакс" со ссылкой на материалы ЦБ.

Процесс финоздоровления с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора можно условно разделить на два этапа. Их реализация займет от шести до восьми месяцев.

На первом этапе ЦБ назначает временную администрацию по управлению банком сроком до шести месяцев. Она проведет оценку состояния дел в банке, при необходимости сформирует дополнительные резервы на возможные потери и осуществит переоценку имущества.

По итогам первого этапа ЦБ рассмотрит и утвердит план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства "Открытия".

Ранее представители регулятора объяснил причины санации "Открытия". Так, к необходимости спасения крупнейшего частного банка привела его стратегия, оздоровление "Траста" и покупка "Росгосстраха". Как заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, собственники банка сами обратились в ЦБ.

Банк России во вторник объявил о реализации ряда мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка ФК "Открытие". В частности, в банк введена временная администрация, а основным инвестором станет ЦБ с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

В начале июля АКРА присвоило ФК "Открытие" рейтинг "BBB-" по национальной шкале со стабильным прогнозом. 21 августа рейтинговое агентство поставило кредитный рейтинг банка "Открытие" на пересмотр с негативным прогнозом.

По оценке ЦБ, отток клиентских средств в августе составил 389 миллиардов рублей денег юрлиц и 139 миллиардов рублей средств физлиц.

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