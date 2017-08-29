Глава Мордовии получил от Путина зеленую папку с жалобами

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Владимир Путин обсудил с временно исполняющим обязанности главы региона Владимиром Волковым жалобы жителей, которые поступили в ходе "Прямой линии". Они касались состояния дорог, социальной инфраструктуры и зарплат.

Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности главы Мордовии Владимиром Волковым, передает "ТВ Центр". Тот доложил президенту о ряде крупных проектов, реализуемых в регионе, в сфере сельского хозяйства и промышленности. В частности, построенный в Мордовии фармацевтический завод начал производство нового поколения антибиотиков.

Кроме того, по словам Волкова, ведется разработка препаратов, аналогов которым в мире пока нет. Владимир Путин, по уже сложившейся традиции, передал исполняющему обязанности главы региона папку с жалобами жителей республики, которые прозвучали во время "Прямой линии".

"Вопросы традиционные, тем не менее, на некоторые нужно обратить особое внимание: состояние сельских дорог, отсутствие социальной инфраструктуры в новостройках, в том числе в Саранске: построили новый микрорайон, но при этом нет ни одного детского садика. Надо обращать на это внимание при строительстве и ставить задачи, обусловливать предоставление земли обязательным сопровождением, возведением социальной инфраструктуры. Есть и проблемы с заработной платой, здесь отмечено", - сказал Путин.