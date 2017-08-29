Северокорейская ракета пролетела над Японией. Как отреагировали в мире

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КНДР запустила очередную баллистическую ракету. Носитель без боеголовки пролетел почти 3 тысячи километров, в том числе над территорией Японии, и упал в Тихий океан. Москва призывает Пхеньян соблюдать резолюции Совбеза ООН, а Вашингтон уже заявил о том, что рассматривает любые варианты действий в отношении КНДР.

Сирены противовоздушной обороны срабатывают рано утром по всей территории Японии. Об опасности жителей предупреждают по SMS и телевидению, подчеркивая, что тревога не учебная. Людей просят по возможности укрыться в безопасных местах, передает "ТВ Центр".

Эта северокорейская ракета отнюдь не первая. Подобный случай произошел в 2009 году. Но тогда ракета была не боевой. Сейчас же КНДР испытывает ракетоносители, способные нести ядерные заряды. И тот экземпляр, что пролетел над Хоккайдо, вероятнее всего, был из их числа. Оттого реакция Токио оказалась вполне ожидаемой.

"Ракета прошла через воздушное пространство Японии. Это самая серьёзная угроза для нашей безопасности. Это также угрожает миру и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, это критически опасно в плане безопасности морских и авиаперевозок. Этот запуск - явное нарушение резолюции ООН", - заявил секретарь кабинета министров Японии ЁсихидЭ Суга

Сейчас специалисты пытаются установить тип этой ракеты. По данным южнокорейских военных, это могла быть либо баллистическая ракета средней дальности "Хвансон-12", либо "Хвансон-10". Пуск был осуществлен из района города Сунан, что близ Пхеньяна. Преодолев 2 700 километров, она упала в Тихий океан. То есть она вполне возможно могла долететь и до острова Гуам, ударом по которому КНДР постоянно пугают США. Там на очередной северокорейский пуск разумеется уже отреагировали.

"Мир чётко и ясно прочитал последнее сообщение КНДР: этот режим показал своё неуважение к своим соседям, всем членам ООН, а также минимальные стандарты допустимого международного поведения. Угрожающие и дестабилизирующие действия только усиливают изоляцию КНДР в регионе и мире. Сейчас мы рассматриваем все варианты ответа", - говорится в заявлении Дональда Трампа.

"Япония и Америка видят эту ситуацию совершенно одинаково. Запуск ракеты Северной Кореей создаёт беспрецедентную угрозу безопасности. Мы согласовали созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН, с целью оказать давление на Северную Корею. Президент Трамп заявил мне, что он на 100% вместе с Японией, как союзник", - вторит американскому президенту премьер Японии Синдзо Абэ.

Хотя вопросы к союзнику все же остаются. Во-первых, несмотря на все заявления о том, что северокорейская ракета была не опасна, реально знать этого ни японцы, ни американцы не могли. Тогда почему ее не сбили? Системы ПРО США давно функционируют под боком у Пхеньяна на территории Южной Кореи. И в самой Японии, лидер которой экстренно созвал Совбез ООН. Формулировка вполне себе угрожающая - "в связи с острой угрозой миру и безопасности". В Москве свою позицию на этот счет уже тоже высказали.

"Мы привержены всем резолюциям Совбеза. Настаиваем на том, чтобы наши северокорейские соседи в полной мере их соблюдали. Этим мы руководствуемся в ходе дискуссии с Совбезе, и будем руководствоваться, в том числе на заседании, которое, как я понимаю, сейчас предлагается провести", - заявил глава МИД Сергей Лавров.

С осуждением очередного запуска ракеты КНДР также выступили Брюссель и Лондон. Высказался и Пекин, призвав всех к сдержанности.

"В нынешней ситуации Китай призывает все соответствующие стороны не делать поспешных шагов, чтобы не раздражать друг друга и усилить региональную напряженность. Мы надеемся, что все стороны смогут проявить сдержанность и совместно защищать мир и стабильность на полуострове. К тому же, прекрасно видно, что давление и санкции не могут решить эту проблему", - сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Однако Вашингтон и Сеул не исключают, что могут принять меры и без одобрения Совбеза ООН. Речь, в том числе и о военном сценарии. Потому как экономический пока не сработал. Так что миру придется придумать что-то более действенное.

Александр Панюшкин, Сергей Псурцев и Андрей Стрюков. "ТВ Центр".