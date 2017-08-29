Известный скрипач Дмитрий Коган умер в Москве

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В столице в возрасте 38 лет умер Заслуженный артист России, скрипач Дмитрий Коган. Об этом сообщили родственники музыканта. По их словам, скрипач скончался в результате продолжительной болезни.

Заслуженный артист России, скрипач Дмитрий Коган скончался в столице в возрасте 38 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников музыканта.

"Во вторник в Москве после тяжелой болезни скончался заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган. Похороны состоятся в субботу", - говорится в сообщении.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в известной династии музыкантов. Его дедом был выдающийся скрипач Леонид Коган, бабушка – известная скрипачка Елизавета Гилельс, отец – дирижер Павел Коган, мать – пианистка Любовь Казинская. В 1997 году состоялся дебют Дмитрия в Великобритании и США. Впоследствии музыкант часто выступал в самых престижных залах по всему миру.