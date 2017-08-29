Собянин: спортивные объекты "Лужников" могут быть готовы к 2019 году
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Работы на всех спортивных объектах на территории "Лужников" планируют завершить к 2019 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, плавательный бассейн и центр художественной гимнастики к чемпионату мира по футболу не будут построены, но корпуса уже будут возведены.
Работы на спортивных объектах "Лужников" планируется завершить к 2019 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркнув, что стадион после реконструкции станет одним из самых безопасных стадионов в мире, передает АГН "Москва".
"Плавательный бассейн и центр художественной гимнастики к этому времени (к чемпионату мира по футболу) не будут построены, но корпуса будут возведены, они не будут мешать проведению чемпионата. Надеюсь, что к 2018-2019 годам все объекты на территории "Лужников" будут закончены", - сказал Собянин в ходе встречи с представителями международных информационных агентств.
Мэр также рассказал, что на территории комплекса создадут двойную систему безопасности, которая будет включать более трех тысяч видеокамер, порядка 1,5 тысячи датчиков и других элементов безопасности, а также интеллектуальный центр.
"Все основные стройки, касающиеся улично-дорожной сети в центре города, либо связанные с маршрутами движения участников чемпионата, будут закончены уже в ближайшие недели, а не к чемпионату", - подчеркнул он.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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